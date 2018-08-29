Танковые учения азербайджанской армии в прифронтовой зоне - ФОТО

29 августа 2018 20:33

Согласно плану подготовки на 2018 год, в различных тренировочных центрах и на общевойсковых полигонах проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием различных видов войск азербайджанской армии, а также танковых подразделений дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщает в среду минобороны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После освоения теоретических знаний в классных помещениях и на тренажерах, а также изучения правил безопасности, танковые экипажи приступили к действиям по повышению практических навыков по тактической, огневой подготовкам и вождению боевых машин на тактических полях, танковых директрисах и на танкодромах.

В ходе полевых занятий танковые экипажи согласно условиям и задачам этапа боевой подготовки выполняют боевые стрельбы по мишеням условного противника.

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