Президент Ильхам Алиев утвердил порядок использования средств Фонда молодежи Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении "Порядка использования средств Фонда молодежи Азербайджана, в том числе предоставлении льготных кредитов за счет средств Фонда", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение трех месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.