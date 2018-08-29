Руководители парламентов ряда стран приглашены в Азербайджан.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Милли Меджлиса (парламента) страны Акиф Таваккульоглу, передает Day.Az.

По его словам, спикеры приглашены для участия 20 сентября в специальном собрании парламента Азербайджана в связи со 100-летием создания Милли Меджлиса.

Таваккульоглу отметил, что в дальнейшем будут также отправлены приглашения руководителям парламентов ряда стран.

"То есть, процесс все еще продолжается. Пока сложно сказать спикеры парламентов каких стран прибудут в Азербайджан", - сказал глава пресс-службы парламента.

Таваккульоглу добавил, что после завершения процесса подготовки будет дана подробная информация.