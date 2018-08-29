Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о заповеднике "Ичеришехер"

29 августа 2018 22:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в "Положение о государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер"", утвержденное указом Президента Азербайджана от 28 февраля 2005 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, Управление историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в случаях и порядке, предусмотренных Градостороительным и строительным кодексом Азербайджана, выдает разрешение на строительство и установку рекламных конструкций независимо от их размера, на внесение в них конструктивных изменений, их эксплуатацию и размещение рекламы в соответствие с законом "О рекламе".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az