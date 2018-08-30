Президент Ильхам Алиев принял председателя Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами - ФОТО
30 августа 2018 10:24 169
30 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Сяолинь.
Об этом сообщает Day.Az.
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