Президент Ильхам Алиев принял председателя Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами - ФОТО

30 августа 2018 10:24

30 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Ли Сяолинь.

Об этом сообщает Day.Az.

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