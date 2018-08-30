От армян скрывают главную причину подорожания хлеба

Армянские аналитики и политики имеют привычку намеренно подменять причины и понятия. Оказавшись сегодня в очень опасном с точки зрения продовольственной безопасности положении, они продолжают упорно отворачиваться от реалий, усиленно отводя внимание армянской общественности от истинных причин критической ситуации в стране.

Напомним, что на днях грузинское правительство приняло решение запретить транзит пшеницы и муки по своей территории сухопутным путем. С 15 сентября импорт зерна в Армению будет осуществляться только морским и железнодорожным путем, что, как прогнозируют армянские специалисты, приведет к значительному повышению транспортных расходов и, следовательно - цен на хлеб в стране.

Почему Армения оказалась в столь сложном и безвыходном положении? У ответа на этот вопрос есть только один вариант - благодаря своим притязаниям к соседям и оккупации территорий Азербайджана. Никаких других вариантов ответа нет, и это самое неприятное для армянского экспертного сообщества, сегодня анализирующего и комментирующего шаг Тбилиси. Ведь в Армении не могут не понимать, что в основе всех ее бед лежит упорство во зле.

"После обретения независимости Армения ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ подверглась торговой блокаде и ограничению мобильности", - пишет, например, в "Аравот" председатель организации "Европейское движение Армении" Виктор Енгибарян, рассуждая о причинах такой ситуации.

Читаем далее: "К сожалению, в последние годы эта блокада переместилась в том числе и на транснациональные торговые сети։ в обход Армении действуют газопровод, нефтепровод, железная дорога, сухопутные транспортные пути и так далее. Армения - единственная страна, которая не участвует в региональных интеграционных процессах. В результате подписанных документов в обход Армении будут осуществляться крупные региональные проекты".

Все верно, именно таково сегодняшнее место Армении в регионе, где она играет неприглядную роль тупика или того хуже - пустого места. Автор статьи выглядит довольно забавно, стараясь изо всех сил обходить истинную причину такого положения страны. Нужно иметь смелость называть вещи своими именами. Армения оказалась в торговой изоляции не "после обретения независимости", а после оккупации территорий соседнего Азербайджана, после развязанной ею войны, этнических чисток и прочих преступлений, совершенных ею на захваченных землях.

Независимость Армении тут совершенно не при чем. Как не при чем и провальная внешняя политика Еревана, на которую сетует Енгибарян. Она на самом деле провальная, но даже высокопрофессиональная дипломатия не смогла бы исправить положения страны, не желающей отказываться от агрессии. Не стоит винить и Россию, армянскую олигархию, воров от прежней власти, фальсификацию выборов, отсутствие демократии, коррупцию в армии и тому подобное, о чем пишет Енгибарян. Да, все это в Армении существует. Но не это является причиной того, что страна превратилась в региональный тупик и не может изменить этого, несмотря ни на какие "революции", "демократический имидж" и прочее. "Народного" премьера могут приветствовать в Европе и Америке, могут делать ему комплементы, но никто не сможет развернуть региональные проекты лицом к Армении. Потому что проекты эти завязаны на Азербайджане, ключевом государстве региона, способном не только подавать идеи, но и оплачивать их.

Так что не нужно морочить голову армянской общественности. Предстоящее подорожание хлеба и муки в Армении связано только и только с событиями 1988 года, когда начал реализовываться сценарий сегодняшней катастрофы армянского народа.

Зульфугар Ибрагимов