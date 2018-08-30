МИД: Продолжаются гастроли шутов и клоунов по оккупированным Арменией территориям Азербайджана

Гастроли шутов и клоунов по оккупированным со стороны ВС Армении территориям Азербайджана продолжаются. Об этом сказал Trend в четверг глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, очередным из них стал член Европейского парламента, глава политической партии, состоящей из одного человека, политический шут и маргинал Мартин Зоннеборн.

"Достаточно взглянуть на плакат политической пропаганды этого человека. Очевидно, глава армянского лобби в Брюсселе Каспар Карампетян, расходуя большие деньги, от безысходности может привозить на оккупированные территории Азербайджана лишь политиков-клоунов. Потому что здравомыслящие люди, узнавая о реалиях конфликта, фактах оккупации и кровавых этнических чисток, осознают, кто есть кто, и держатся в стороне от подобных агитаторов. Я бы даже сказал, что армянский лоббист Карампетян, ранее организовывавший такие поездки за счет собственных средств, сам того не ведая, послужил доведению истинных реалий об оккупации до некоторых нужных людей. Интересно, кто следующий в очереди на параде клоунов - сестры Кардашьян?" - сказал глава пресс-службы МИД.

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