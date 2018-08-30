Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
30 августа 2018 12:01 232
29 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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