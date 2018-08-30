В мэры Еревана метит дашнак-убийца первого мэра этого города

В Армении разгорается новый скандал. Дело в том, что скоро начнутся выборы в Совет старейшин Еревана.

И вот стало известно, что общий список АРФ Дашнакцутюн для участия во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, предусмотренных 23 сентября под лозунгом "Вместе для Еревана" возглавит председатель Лесного комитета Министерства охраны природы Армении Микаел Манукян.

Отметим, что бывший председатель Высшего органа АРФД Микаэл Манукян ранее был депутатом Национального Собрания.

Как пишут армянские СМИ, примечательно, что кандидат от АРФД Микаэл Манукян имеет криминальное прошлое. Его обвинили и арестовали за убийство первого мэра Еревана Амбарцума Галстяна.

18 декабря 1994 года на пороге его дома был убит первый мэр Еревана Амбарцум Галстян. Во время убийства Амбарцум Галстян больше не был мэром, занимался бизнесом.

Убийца так и не был найден, но через три дня после убийства был объявлен в розыск член АРФ Дашнакцутюн Микаэл Манукян, после чего он был найден и доставлен в изолятор СНБ.

26 декабря 1995 года по делу об убийстве Амбарцума Галстяна для обвиняемого Микаела Манукяна была изменена мера пресечения. Он был освобожден под гарантии двух лиц, поскольку срок годичного срока содержания под стражей истек.

Убийство тогда связывалось с именем АРФД.

Согласно слухам, у дашнаков были бизнес-проблемы с Галстяном, которые не были решены, и это привело к произошедшему, хотя в те годы АРФД не жалела усилий, чтобы доказать, что связывание убийства Амбарцума Галстяна с его именем имеет политический контекст.

Бывший заместитель министра национальной безопасности Гурген Егиазарян в беседе с Первым Информационным сказал, что в этом деле не могло быть политического контекста, потому что если бы таковой был, то Манукян не был бы освобожден. "А Микаэла Манукяна я арестовал после того, как его объявили в розыск. Были все основания для его задержания. Он был задержан на основании показаний брата Амбарцума Галстяна. А брат Галстяна сказал, что это был Манукян", - сказал Егиазарян.

Согласно сообщениям армянских СМИ, Микаэл Манукян является одним из собственников кафе "Мегеди" возле Оперного театра. Будучи депутатом в парламенте 5-го созыва, он никогда не подходил к трибуне, никогда не задавал вопросов. Вместо этого он отсутствовал 101 раз и отказался от голосования 37 раз. Депутат АРФД при голосовании 142 раза воздержался, проголосовал против 37 раз, а за - 354 раза. Он проголосовал за "проект 1000 драмов", однако отсутствовал от голосования по другим шумным законопроектам, таким, как "Бюджет 2017", "Криминализация незаконного обогащения" и т. д.

Вот такие дела творятся сегодня в Армении...

Сабухи Иманов