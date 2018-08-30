Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьером Грузии - ФОТО
30 августа 2018 13:32 1 402
В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Об этом передает Day.Az.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе.
Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Мамука Бахтадзе сфотографировались для официального фото.
Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили на встрече.
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Затем состоялся рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе
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