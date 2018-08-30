МИД РФ об отношениях России с Азербайджаном - ДЕТАЛИ
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются во всех направлениях, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Самое главное то, что развиваются все направления - гуманитарное, политическое, экономическое. Все измерения даже сложно перечислить - это самое главное, но при этом невозможность и нежелание выделить какую-то одну составляющую являются очень позитивной и прекрасной тенденцией и фактором", - сказала она.
Также в ходе брифинга, отвечая на вопрос Trend о роли межрегиональных форумов в налаживании связей между регионами двух стран, Захарова отметила, что проведение таких мероприятий между государствами - это очень важный компонент, не только политический, но и экономический с точки зрения интенсификации практического взаимодействия между странами.
Напомним, что в сентябре в Гяндже (Азербайджан) ожидается проведение IX азербайджано-росийского межрегионального форума.
Россия является стратегическим партнером Азербайджана. В прошлом году две страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. РФ - один из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 170 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики.
За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли почти четырех миллиардов долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2018 года составил 1,3 миллиарда долларов. На РФ приходятся 7,89 процента всего внешнеторгового оборота республики. За год товарооборот между странами вырос почти на 17 процентов.
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