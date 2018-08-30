В Ереване полиция жестоко обошлась с русским парнем - ВИДЕО - СОЦСЕТИ

В Facebook бурно обсуждается видео, сделанное минувшим вечером на Северном проспекте Еревана.

Как видно на ролике, армянская полиция задерживает неформала, явно русского по национальности. Панк с наколками и гребешком, по всей видимости, не совсем трезв, и, как утверждают прохожие, что-то там выкрикивал. Но стоит обратить внимание на не адекватные такому в общем-то безобидному поведению действия ереванской полиции. Русского парня скрутили так, будто перед ними не подвыпивший панк, а опасный и вооруженный террорист.

Видео вызвало критику, возмущение, а также насмешки в адрес полиции. Несколько полицейских несколько минут не могли задержать шатающегося человека, а в конце проявили такую жестокость, что это возмутило даже противников панков и прочих неформалов.

Вот, что пишут некоторые из пользователей (орфография и пунктуация сохранена):

"Slavik Mirabyan: Можно было нормально объяснить и попросить проследовать с ними ара вы бросаете тень на нормальных пацанов пусть и в форме мне стыдно за вас....."

"Анжела Михаелян: Просто позор нашему народу в России наши хуже вещи делают но снами так не поступают ужас..."

"Goga Aveto: ДАЖЕ НОРМАЛЬНО "СКРУТИТЬ " НЕ МОГУТ. У МУСОРА СИЛ НЕ ХВАТАЕТ)))"

"Марина Бунятян: Дибилы, слов нет, позорище, а что, интересно он сделал незаконного? На Северном проспекте всегда были уличные музыканты, пусть лучше геев и проституток на проспекте ловят!!!"

Нажмите на видео для просмотра:

