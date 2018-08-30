Арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, похоже, положительно сказался на его захиревшем имидже. Никол Пашинян вскоре может пожалеть, что сделал основателю "карабахского клана" такой пиар и вывел его уголовным преследованием на политическую арену.

Как пишет газета "Грапарак", один из военных, посетивших на днях приемную второго президента Роберта Кочаряна, рассказал, что перед приемной образовалась 4-часовая очередь: "ждали бывшие должностные лица, руководители СМИ и даже ученые".

Интересно, а насколько большая очередь выстроилась перед офисом Пашиняна? Если она и есть, то это лишь просители и жалобщики. А к Кочаряну идут засвидетельствовать почтение, высказать поддержку и заручиться его лояльностью на будущее. Ведь какой человек...

Кочарян переиграл Пашиняна. Согласившись приехать в Армению и дать показания, он прекрасно знал, что будет арестован, и приготовился к затяжной обороне, которая уже начинает переходить в контрнаступление. А своими неадекватными заявлениями на последнем митинге Пашинян еще больше облегчил задачу противника. И теперь недоумение по поводу его выпадов портив судебной власти высказывают и те международные структуры, которые прежде поддерживали "народного" премьера обеими руками.

Еще большую проблему обещает Николу примирение Кочаряна с Сержем Саргсяном. Подельники по разграблению оккупированного Карабаха, а потом и бюджета Армении, на фоне "бархатной революции" снова спелись и могут организовать против неопытной пашиняновской команды мощный фронт. Все было бы ничего, если бы не предстоящие парламентские выборы. К ним Никол Пашинян придет с пустыми руками, как премьер, который не смог ни дела в стране улучшить, ни преступников нормально посадить.

Зульфугар Ибрагимов