Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
30 августа 2018 20:59 144
В четверг завершился визит в Азербайджан премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
Мамуку Бахтадзе в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!