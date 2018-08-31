Министр иностранных дел Италии сделал заявление по карабахскому конфликту
В переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта есть прогресс. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
По сообщению пресс-службы итальянского дипломатического ведомства, министр отметил прогресс переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на прошедшие в обеих странах выборы.
Моаверо-Миланези отметил, что ОБСЕ должна быть площадкой для конструктивного диалога между Западом и Востоком.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Армянское лобби готовится к новой драке за американские деньги
Раскрылась чудовищная фальсификация армянами истории Польши и Украины - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО
Кочарян переиграл Пашиняна? - армянская "псевдореволюция" в опасности
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об удостоверении личности гражданина
Армянское лобби готовится к новой драке за американские деньги
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb
Rəşad Sadıqov "Şerif"lə oyundan sonra dopinq-testdən keçirilib
"Карабах" разгромил "Шериф" и вышел в Лигу Европы - ВИДЕО
Bakıda "Qarabağ"la qarşılaşan "Şerif"in futbolçusunun qolu sınıb
Bu boru əsl təhlükə mənbəyidir - VİDEO
İşsizlərə şad xəbər – 5 günə işlə təmin edilə bilərlər - VİDEO
Китайские ученые установили в Арктике беспилотную ледовую станцию
Huawei впервые опередила Apple
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
В Азербайджане будут выделены рабочие места этим категориям лиц
Крыша церкви XVII века обрушилась в Риме
Президент Ильхам Алиев поздравил глав ряда стран
Изобретен рюкзак, генерирующий питьевую воду из воздуха
В Азербайджане меняется учебная нагрузка педагогов
-
30 Авг. 14:27 13 345
-
30 Авг. 14:52 6 787
-
30 Авг. 13:32 6 406
-
30 Авг. 01:27 5 793
-
30 Авг. 13:00 4 609