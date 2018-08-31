Сегодня - 25 лет со дня оккупации Арменией Губадлинского района Азербайджана
Сегодня - 25 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Губадлинского района Азербайджана.
Район площадью 802 квадратных километра и населением около 30 тысяч человек, проживавших в 94 населенных пунктах, был оккупирован армянскими военными формированиями 31 августа 1993 года.
Губадлинский район отличается благоприятным географическим положением, неповторимым живописным ландшафтом, скалистыми и крутыми горами, особый колорит придают бурные реки - Баркушад и Акара.
При обороне района 283 добровольца героически погибли, а семь из них были удостоены высокого звания Национального героя Азербайджана. Бесчинства армянских вооруженных формирований коснулись фактически каждой семьи. Люди, оставшиеся в живых, чудом спасшиеся от рук агрессоров, ныне размещены в 47 регионах республики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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