Еще один армянин прибил себя к скамье в Ереване в знак протеста

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении получило в четверг сигнал о том, что мужчина пригвоздил ноги к скамейке в центре Еревана, сообщает Новости-Армения.

30-го августа в 12:04 службой " 911" был получен сигнал о том, что мужчина, личность которого не установлена, пригвоздил ноги к одной из скамеек на Площади Республики в Ереване, и необходима помощь спасателей.

На место инцидента прибыли боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС, оперативная группа антикризисного национального центра и координатор отдела психологической поддержки.

Дополнительную информацию пресс-служба МЧС обещала предоставить позднее.

Напомним, что это уже второй случай за август, когда граждане прибивают себе ноги к скамье на главной площади армянской столицы. В предыдущий раз это произошло 9-го августа. Безработный житель Вардениса Армен Ераносян таким образом пытался привлечь внимание правительства к своим проблемам. Тогда мужчину пришлось отпиливать от скамью и увозить на скорой помощи с кусками дерева на ногах. Решилась ли его проблема с работой после этого - об этом армянские СМИ, к сожалению, не сообщают.

Султан Керим