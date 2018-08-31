Еще один армянин прибил себя к скамье в Ереване в знак протеста
Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении получило в четверг сигнал о том, что мужчина пригвоздил ноги к скамейке в центре Еревана, сообщает Новости-Армения.
30-го августа в 12:04 службой " 911" был получен сигнал о том, что мужчина, личность которого не установлена, пригвоздил ноги к одной из скамеек на Площади Республики в Ереване, и необходима помощь спасателей.
На место инцидента прибыли боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС, оперативная группа антикризисного национального центра и координатор отдела психологической поддержки.
Дополнительную информацию пресс-служба МЧС обещала предоставить позднее.
Напомним, что это уже второй случай за август, когда граждане прибивают себе ноги к скамье на главной площади армянской столицы. В предыдущий раз это произошло 9-го августа. Безработный житель Вардениса Армен Ераносян таким образом пытался привлечь внимание правительства к своим проблемам. Тогда мужчину пришлось отпиливать от скамью и увозить на скорой помощи с кусками дерева на ногах. Решилась ли его проблема с работой после этого - об этом армянские СМИ, к сожалению, не сообщают.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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