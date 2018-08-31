Президенту Ильхаму Алиеву вручено удостоверение личности нового поколения под номером один - ФОТО

31 августа 2018 10:45

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в пятницу было вручено удостоверение личности нового поколения под номером один, отражающее биометрические данные.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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