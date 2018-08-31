Президенту Ильхаму Алиеву вручено удостоверение личности нового поколения под номером один - ФОТО
31 августа 2018 10:45 492
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в пятницу было вручено удостоверение личности нового поколения под номером один, отражающее биометрические данные.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
30 августа 23:42 960
Армянское лобби готовится к новой драке за американские деньги
30 августа 22:42 3 190
Раскрылась чудовищная фальсификация армянами истории Польши и Украины - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО
-
30 Авг. 14:27 15 777
-
30 Авг. 14:52 7 988
-
30 Авг. 13:32 6 726
-
30 Авг. 17:06 6 571
-
30 Авг. 16:41 6 338