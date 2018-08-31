Азербайджан и Россия готовятся к качественно новому этапу сотрудничества

Как известно, связанные долгой историей совместной деятельности и сотрудничества Азербайджан и Россия продолжают крепить и расширять к обоюдной выгоде многовекторные связи. Сегодня это стратегически важное партнерство приобретает новые черты, стремительно растет и укрепляется, выходит на уровень ранее невиданно высокий. Более того, на фоне обострения геополитического противостояния между Вашингтоном и Москвой роль Баку, как одного из важнейших факторов в регионе, приобретает фактически беспрецедентный характер.

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются во всех направлениях, сказала в преддверии официального визита Президента Ильхама Алиева в Москву представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Собственно, Мария Захарова очень емко описала и по достоинству оценила сегодняшнее состояние двусторонних отношений. Отметим, что РФ - один из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 170 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики. За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли почти четырех миллиардов долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2018 года составил 1,3 миллиарда долларов. На РФ приходятся 7,89 процента всего внешнеторгового оборота республики. За год товарооборот между странами вырос почти на 17 процентов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По сути, Баку и Москва, что называется, - естественные союзники, партнерство которых обусловлено рядом важнейших, в том числе, и геополитических факторов. Подписание недавно Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, наряду с разделом акватории и нефтегазовых месторождений, фактически, включает в себя обязательство пяти прибрежных государств, включая РФ и АР, не допускать в регион войска и военные суда иностранных государств. Таким образом, Москва закрепила за собой жизненно важное право не только пресекать опасное проникновение НАТО в каспийский бассейн, но даже присутствие военных судов Альянса на ротационной основе, как это происходит в бассейне Черного моря.

Безусловно, Азербайджан строит свою внешнюю политику, прежде всего, преследуя свои национальные интересы. Однако, в сегодняшнем крайне опасном и изменчивом мире все прикаспийские государства вынуждены по многим направлениям действовать сообща перед лицом внешней опасности. Политика давления коллективного Запада во главе с Вашингтоном, в частности на Иран и Россию, а также и Турцию, не может не влиять на Азербайджан, несмотря на тот факт, что его роль крупного поставщика энергоресурсов в Европу, безусловно, при этом принимается в расчет. Баку и Анкара более четверти века сотрудничают на основе модели "один народ - два государства", и вынужденное сближение последней с Москвой, по причине враждебных шагов Вашингтона, накладывает на них дополнительные обязательства по отношению друг к другу. Ценность наших двух стран для России подкрепляется еще и тем, что попытки дестабилизации извне пресекаются решительно и своевременно.Баку стабильно является для Москвы одним из наиболее надежных стратегических партнеров не только в регионе, но и на всем постсоветском пространстве.

"Мы очень тесно взаимодействуем по многим вопросам. В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт - это гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Также недавно были открыты два филиала ведущих российских вузов - это МГУ и Медицинская академия имени Сеченова, что также является важным фактором нашего гуманитарного сотрудничества. То есть отношения полноценные. Они такие, какие должны быть между соседями и друзьями", - отмечал Президент Азербайджана в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС и "Российской газеты".

Эти теплые слова Президента Ильхама Алиева, как видим, обрисовывают, тем не менее, крепкую, исторически сложившуюся общность двух народов, уходящую корнями в века и только крепнущую в сегодняшних непростых реалиях.

Сегодня Москва полагается на Азербайджан больше, чем на Армению, которая в отличие от первого, является членом военного блока ОДКБ.

Тем не менее, статус "неприсоединившегося" позволяет Азербайджану сотрудничать и с западными структурами, избегая при этом шагов, могущих повредить отношениям с Россией. Крайне напряженное международное положение, воинственные риторики и солидные, в том числе, ядерные арсеналы главных акторов, одним из которых, несомненно, является Россия, заставляют мир всерьез опасаться еще одной мировой войны. Между тем, Азербайджан является сегодня практически незаменимым центром, который в условиях жесточайшей конфронтации позволяет сторонам, если и не "наводить мосты", то определенно "сверять часы", то есть координировать действия военных в таких горячих точках, как Сирия, чтобы избежать случайного боестолкновения.

Тому пример - беспрецедентные встречи в Баку начальников штабов ВС РФ и США. Порой военная конфронтация достигает критической точки и тогда посредничество третьей стороны, приемлемой для всех, становится спасительным. Ведь не секрет, что резкое обострение несколько лет назад отношений между Турцией и Россией, грозившее перейти в военную фазу на фоне сирийского конфликта, было вскоре преодолено благодаря посредничеству Азербайджана.

Мария Захарова - официальный представитель МИД России, конечно же, абсолютно не кривит душой, характеризуя отношения между Азербайджаном и Россией, как "всесторонние". "Самое главное то, что развиваются все направления - гуманитарное, политическое, экономическое. Все измерения даже сложно перечислить - это самое главное, но при этом невозможность и нежелание выделить какую-то одну составляющую являются очень позитивной и прекрасной тенденцией и фактором", - сказала она. И судя по всему, тенденция эта будет и далее динамично развиваться.

СМИ со ссылкой на нового посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова сообщают, что Москва и Баку готовят пакет документов для расширения экономического сотрудничества двух стран. По словам дипломата, Москва также рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием. Нет сомнений, что оба лидера обсудят и другие животрепещущие вопросы регионального характера, важнейшим из которых для Азербайджана, безусловно, является разрешение карабахского конфликта. Очевидно, отчетливо наблюдается кардинальное изменение позиции Москвы в этом вопросе, и что примечательно, вовсе не в пользу Армении.

Р.Рахибоглу