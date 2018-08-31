Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться "на полях" ООН

В рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН может состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что в рамках предстоящей сессии Генассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ предусматривается проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

"Сессия пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Точная дата встречи министров будет уточнена по дипломатическим каналам", - сказал глава пресс-службы МИД.

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