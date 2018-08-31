Глава МИД Японии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Азербайджан.
Об этом в пятницу говорится в сообщении посольства Азербайджана в Японии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Визит запланирован на 5-6 сентября.
Отметим, что Азербайджан и Япония установили дипломатические отношения в 1992 году. За время сотрудничества обе страны подписали свыше 20 соглашений в гуманитарной, экономической и других сферах. Две страны создали межпарламентские группы дружбы, а также совместную межправительственную комиссию.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Японией в январе-июле 2018 года составил около 148,5 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт японской продукции в Азербайджан.
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