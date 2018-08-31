Азербайджан изучает информацию о закупке Арменией оружия в Индии
Азербайджан изучает распространившуюся в армянских СМИ информацию относительно закупки Арменией оружия в Индии.
Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гаджиев отметил, что посольству Азербайджана в Индии поручено изучить данную информацию.
"Нашему диппредставительству в Индии дана инструкция уточнить, насколько достоверна эта информация, размещенная в армянских СМИ, и при необходимости встретиться по данному вопросу с индийской стороной", - сказал глава пресс-службы МИД.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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