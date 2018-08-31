Хикмет Гаджиев: Число незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значительно сократилось
Число незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана значительно сократилось.
Об этом в пятницу сказал на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в результате применения Азербайджаном списка "нежелательных лиц" и осуществленных в связи с этим мероприятий наблюдается тенденция значительного уменьшения числа незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.
"Достаточно серьезные и здравомыслящие люди стараются максимально воздерживаться от подобных визитов и очень хорошо сознают их правовые, политические и моральные последствия. Однако армянская сторона, видя снижение их числа, обращается к совершенно несерьезным людям, стараясь организовать их визиты и создать фон якобы "увеличения числа визитов на оккупированные территории", - сказал глава пресс-службы МИД.
Гаджиев отметил, что, если взглянуть на этих людей, то на объективных фактах можно убедиться, что это совершенно несерьезные и в определенной степени непрофессиональные люди.
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