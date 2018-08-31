Пашинян не написал в Вашингтон и получил пинок от диаспоры

Армянская община США обвинила премьера Армении Никола Пашиняна в политической близорукости.

Как пишет газета "Грапарак", армянская община США в недоумении - власти Армении не выразили соболезнования в связи со смертью сенатора Джона Маккейна.

Дело в том, что покойный сенатор питал нежные чувства к армянству и всегда старался откликнуться на "нужды" общины и лобби. В диаспоре сегодня с ностальгией вспоминают, что община всегда обращалась к сенатору для решения вопросов, касающихся Армении, и получала его поддержку. Маккейн целых два раза посещал Армению и всегда поддерживал армянскую повестку в Сенате США.

Издание также напоминает, что в 1989 году Маккейн поддержал крайне проармянские законодательные инициативы "Справедливое и мирное урегулирование карабахского конфликта" и "Гуманитарный коридор". Он также был активным сторонником пресловутой антиазербайджанской поправки 907 к Акту о защите Свободы, принятой в 1992 году.

И после всего этого Пашинян или президент Армен Саркисян посмели не выразить соболезнование? - возмущаются в армянской общине США. Как же диаспора теперь будет работать с республиканской партией, что там подумают о неблагодарном армянстве...

На это можно сказать следующее. Потеря столь влиятельного сторонника для армянской общины, конечно, чувствительна. Однако времена влияния лоббинга прошли. Несправедливая и вредная и самим Штатам 907-я поправка сегодня не получила бы одобрения, какие бы "бонзы" Конгресса не выступали за ее принятие. В нынешних реалиях национальные интересы США играют первостепенную роль. Лобби пока удается не позволить отменить поправку окончательно, но она не действует уже много лет и не будет активирована, как бы ни старались наши недруги.

Зульфугар Ибрагимов