Армения катится в пропасть - Пашинян проигрывает по всем фронтам

Не получив от недавнего визита в регион канцлера Германии Ангелы Меркель ничего, кроме загостившегося лоббиста Альберта Вайлера, армянский агитпроп уже неделю не может успокоиться, убеждая общественность страны в якобы безрезультатности визита высокой гостьи в Баку. Параллельно премьеру Пашиняну приписываются хитроумные месседжи Москве, говорится о некой исторической значимости встречи в Ереване, даже прогулка госпожи Меркель по вечерней столице подается в каком-то загадочном свете.

А все для того, чтобы завуалировать тот факт, что Армения не получила от визита высокой гостьи никаких дивидендов и даже просто надежд на исполнение желаний. Более того, в своих стенах армянской стороне пришлось выслушать и проглотить заявление Меркель о важности переговоров с Баку для Германии и исключении в связи с этим из состава немецкой делегации любителя карабахских шашлыков депутата Вайлера. Это был удар, очень серьезный удар, после которого в Ереване прикусили язык и старались больше не провоцировать гостью подобными темами.

Одним словом, Армении от визита канцлера остался только вышеуказанный депутат Бундестага, включенный в "черный список" в Азербайджане и потому высаженный из самолета Меркель в Ереване.

В противовес этому провалу армянских властей, визит главы Германии в Азербайджан был содержательным и результативным. Не только с точки зрения обсуждения повестки между Азербайджаном и ЕС, но и в плане уточнения позиции европейских лидеров по карабахскому конфликту.

Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, озвученном главой пресс-службы Хикметом Гаджиевым, официальный Баку приветствует позицию канцлера Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Мы приветствуем позицию канцлера Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как мы отметили, Азербайджан является сторонником урегулирования конфликта мирным путем, в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана. Должны быть мобилизованы все международные усилия, в том числе усилия сопредседателей Минской группы, чтобы обеспечить исполнение резолюций Совета безопасности ООН по данному конфликту и осуществить вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал Гаджиев.

Напомним, что госпожа Меркель отметила: "Мы продолжим нашу деятельность в Минской группе в связи с нагорно-карабахским вопросом. В этот раз я посетила обе страны и таким образом сформировалось ясное представление о срочности разрешения вопроса и о том, как он должен быть урегулирован. Мы активизируем наши усилия, все стороны должны участвовать, чтобы был найден путь решения, и мы внесем свой вклад в это".

Канцлер Германии также высказала надежду, что "формирование нового правительства в Армении, возможно, может придать толчок переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Признаться, надежды на это питали и в Азербайджане, полагая, что политик, не имеющий отношения к преступному "карабахскому клану", не участвовавший в войне и этнических чистках на оккупированных территориях и, наконец, находившийся в оппозиции режиму полевых командиров, должен иметь иное представление о благополучном будущем Армении. К сожалению, ожидания эти не оправдались, так как популизм взял верх над разумом и Никол Пашинян вконец запутал карабахский узел, продемонстрировав бездарную политику, направленную лишь на дешевый "революционный" пиар. Достаточно сказать, что он вернул на повестку благополучно похороненный в начале 90-х "миацум", полностью застопорил переговорный процесс требованиями о привлечении к ним сепаратистов и заговорил о признании "независимости" самопровозглашенного сепаратистского образования миром, провозгласив это важнейшей внешнеполитической задачей Еревана.

Эти недальновидные шаги нового премьера еще больше приблизили Армению к тревожной точке невозврата.

Провалу на карабахском направлении Пашинян сегодня пытается противопоставить коррупционные скандалы и громкие уголовные дела. Но и тут он с треском проигрывает. Одно громкое дело следует за другим. Все дела сырые, не имеющие доказательной базы, ведущиеся непрофессионально и с душком пашиняновского популизма. Премьеру захотелось схватиться за всех и сразу, любым путем вытрясти из воров миллиарды, бросить их к ногам армянского народа и заработать народную любовь на сто лет вперед. Бедняга Пашинян, у него не хватило умения, сил и компетентных советников, чтобы справиться с такой грандиозной и, в принципе, невыполнимой задачей. А все закончилось тем, что армянской общественности просто надоело читать про очередные обыски, найденное у кого-то оружие, ворованные консервы и прочее. Общественность вспомнила, что ей обещали молочные реки в кисельных берегах, понижение цен, рост зарплат и тому подобное. Все же произошло с точностью наоборот - цены растут, миграция продолжается, работы как не было, так и нет, а обещанные миллиарды все еще не ближе к карману рядового армянина, чем какая-нибудь Альфа Центавра к Земле.

"Надоело слышать о припрятанном мясе в консервах, золоте в подполе, деньгах в чужом кармане - хочется зарабатывать и иметь свои на открытом всему миру счетах. Утомляет бесконечная песнь о фантастической честности и генетической неподкупности новой власти. Поживем и, когда увидим, что слово не расходится с делом, скажем спасибо. Как говорил один умный американец о другом неглупом американце: "Чем громче он твердил о своей честности, тем тщательнее мы пересчитывали столовые ложки"", - написал в сердцах в "Голосе Армении" обозреватель Сергей Баблумян.

В дошкольных учреждениях и вузах возбуждено пятьдесят девять уголовных дел, по фактам злоупотреблений в медицинских центрах - двадцать девять, по злоупотреблениям, совершенным руководителями или служащими органов местного самоуправления, - сто сорок, пишет Баблумян. Причем, подтвержденных судом преступлений еще нет, но уже кажется, что в детсадах, яслях, институтах, медцентрах и органах местного самоуправления засели преимущественно воры и мошенники...

Все это - следствие провальной внутренней политики Никола Пашиняна, который хотел как лучше, а получилось как всегда.

Удары по имиджу "революционного" премьера следуют один за другим. Пашинян слишком много возомнил о себе и своей значимости, поэтому и получает такие жестокие удары. Не от судьбы, а от реалий, на которые он пытался, да и сейчас пытается закрыть глаза. Взять хотя бы просто убийственный для пашиняновской власти факт - президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил с днем рождения бывшего главу Армении Роберта Кочаряна, сообщает "Взгляд".

Того самого Кочаряна, которого Пашинян провозгласил "князем тьмы" (что недалеко от истины), но против которого выбрал очень неправильную, невыверенную тактику, в результате оставшись в дураках. И теперь этот карабахский убийца, негодяй и вор спокойно дожидается суда, делает заявления, чуть ли не угрожая новым властям, и собирается участвовать в парламентских выборах (!). А в его офисе выстроилась четырехчасовая очередь из желающих приложиться к его ручке и поклониться в ножки. Теперь вот и Путин поздравил, что должно стать для "народного" премьера очень серьезным месседжем относительно того, как его, Пашиняна, рассматривают в Москве. Думается, он уже рвет на себе волосы, ну, или выщипывает бороду. Уже не говорим о новой волне антироссийской истерии, которая поднялась по этому поводу в армянских соцсетях.

Почему же так произошло? Потому что Никол Пашинян оказался неудачником и профаном в политике. Он хорошо смотрелся в кепке и с рюкзаком, вышагивая впереди возбужденной вседозволенностью толпы. Но на главу государства не потянул.

И тут самое время вернуться к первой части статьи и напомнить руководству соседней страны, где находится "золотой ключик", способный открыть светлое будущее для армянского народа, и как сделать так, чтобы главы других государств не поздравляли с днем рождения лиц, провозглашенных в твоей стране государственными преступниками и находящимися под следствием.

Об этом в Азербайджане говорят все, а в Армении - не сомневаемся - думают очень многие. Потому что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: решать проблемы Армении нужно не с событий 1 марта, наказания во что бы то ни стало мерзавца Кочаряна или заискивания перед президентом США. Начинать нужно с немедленного урегулирования карабахского конфликта. Пока конфликт не урегулирован, Армения будет оставаться недогосударством, бессмысленным для партнерства и ненадежным для союзничества.

Никто не станет иметь с ней дела. И никто не придет ей на помощь, когда Азербайджан окончательно потеряет терпение и решит вернуть свои земли военным путем. Это обязательно произойдет, если лозунги "миацума" и торможение переговорного процесса будут тупо оставаться на повестке Еревана.

Зульфугар Ибрагимов