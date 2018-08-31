Пашиняну пригрозили и дали два месяца на то, чтобы исправиться

Шант Арутюнян может быть освобожден в любой момент, когда согласится подписать документы, необходимые для изменения режима содержания. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

"В связи с тем, что Шант Арутюнян находится в тюрьме, считаю нужным подчеркнуть:

1. С первых же дней избрания премьер-министром Никол Пашинян занимался этим вопросом и выяснил, что единственным законным рычагом Правительства для освобождения Шанта Арутюняна и его группы является изменение режима их содержания.

2. Было принято решение об изменении условий содержания Шанта Арутюняна, осужденных по этому делу Вардана Варданяна и Липарита Петросяна с полуоткрытого на открытый режим, чтоб они фактически оказались на свободе, чем и воспользовались Вардан Варданян и Липарит Петросян.

3. Шант Арутюнян же отказался выйти из тюрьмы, требуя своего оправдания.

4. Пашинян после этого попросил пригласить Шанта Арутюняна в кабинет начальника УИУ "Вардашен", с которым поговорил по телефону, объяснив ему, что он не может себе позволить давать указания судам по тем или иным вопросам, поскольку это станет повторением поведения прежних властей, и попросил Арутюняна подписать документы, выйти из тюрьмы и на свободе бороться за свое оправдание.

5. Никол Пашинян принял и сына Шанта Арутюняна - Шагена Арутюняна. Он разъяснил ему, что и сам Никол Пашинян по сей день считается осужденным по делу "1 марта" и продолжает бороться за свое оправдание. Однако он уверен, что подобные процессы должны происходить не по политическим указаниям, а строго в рамках закона.

6. Шант Арутюнян может быть освобожден в любой момент, когда согласится подписать документы, необходимые для изменения режима содержания", - отметил Егоян.

Напомним, что сын Шанта Арутюняна, Шаген Арутюнян, накануне в Facebook пригрозил акциями мирного неповиновения и дал 2-месячный срок премьер-министру по этому вопросу.