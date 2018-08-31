Содом и умора Пашиняна: Сорос и геи-христиане в одной куче

Оказывается, нынешней осенью в Армении пройдет весьма интересное мероприятие под названием "Форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии".

Точнее, в Ереване будет проведен съезд ЛГБТ-сообщества. Тема обсуждалась лишь на уровне слухов до тех пор, пока не было объявлено, что с 15-го по 18-е ноября 2018 года состоится одиннадцатый Форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии.

Организатор - некая "Гуманитарная неправительственная организация "Новое поколение" и лично координатор некоторых ее программ Арман Саакян.

Слов нет, Армения очень долгое время играла в лже-толерантность в обмен на западные гранты и льготные кредиты, и в этом, конечно, есть "заслуга" предыдущих властей страны, которые также пользовались этими поступлениями и не предпринимали никаких адекватных мер.

Но ныне армяне утверждают, что в стране еще чтят духовные и традиционные ценности, а подавляющее большинство армянского общества точно не допустит проведения этого мероприятия.

Соответствующее объявление было размещено на сайте и снабжено анкетой для регистрации, а также предложением о том, что, мол, если жаждущий поехать в тусовку сексуальных меньшинств христианин нуждается в деньгах, то он может получить подаяние в виде "стипендии", для чего надо было заполнить на сайте соответствующую форму, и, вуаля, стипендия для покрытия расходов почти получена.

Проведение подобного, мягко говоря, мероприятия вызывает неоднозначную, а часто и бурную реакцию даже в самых толерантных странах.

Естественно, что армяне негодовали. Армянский сегмент Facebook кипел в праведном гневе и изрыгал проклятия.

Даже ярый прозападник, ратующий за воцарение в маленькой и нищей Армении больших и ярких идей - естественно, на его взгляд - западничества экс-помощник премьер-министра Армении Мгер Тертерян на своей странице в Facebook в ироничной манере написал, что не может поверить в организацию данного мероприятия в Армении.

"Неужели, это правда?! Думаю нельзя их одних оставлять в этом отсталом, диком и опасном мире, окруженном семейными ценностями. Стоит обязательно сходить. На "людей" посмотреть, да и себя, как говорится, показать. Только перед тем как пойти, "организаторы" предлагают заранее зарегистрироваться и заодно сразу определиться со своей идентичностью", - написал Тертерян.

Он присоединился к предложению организаторов и настоятельно порекомендовал определиться до начала мероприятия.

Глава Ереванского геополитического клуба Арман Бошян, кстати, - тоже истый западник и смиренный апологет панамериканизма - в свою очередь, написал на своей странице в Facebook, что "...если такими темпами пойдет, то можно будет писать: уже в бывшей Армении. Потому что в Армении, где живут армяне, такой форум по определению невозможен".

Бурно отреагировали и другие пользователи Facebook, которые также считают проведение такого форума в Армении недопустимым и идущим вразрез с национальными ценностями.

Координатор ряда программ организации "Новое поколение", которая занимается организацией форума, Арман Саакян рассказал о своих ожиданиях от мероприятия.

Он выразил надежду, что будет диалог между Армянской церковью, представителями ЛГБТ-сообщества и правозащитниками, чтобы прийти к общему знаменателю и не подвергать дискриминации людей.

"Я вынужден сказать правду - тема ЛГБТ у нас в Армении сейчас очень политизирована. Когда произносят эту аббревиатуру, не смотрят обычно с позиции прав и, в целом, того, что ЛГБТ-люди тоже часть нашего общества. Их рассматривают с точки зрения политики и используют сообщество для своих политических целей", - отметил Саакян.

К тому же, оказалось, что пропаганда идей однополой любви и таких же браков в Армении по сути есть действия, направленные на развитие демократии и гражданского общества. А все те, утверждали ЛГБТ-активисты, кто противится любви между людьми одного пола, являются рабами средневековых представлений о запрелой морали, никчемных семейных ценностях и устаревших принципах.

Они также заявляют, что основная причина неприятия ЛГБТ принципов в Армении кроется в результатах сильной пророссийской пропаганды.

По словам руководителей организаций сексуальных меньшинств Армении, ругающие и оскорбляющие их люди не только всего лишь толпа, не ведающая о благах западной цивилизации и истинной демократии, но и "пятая колонна" России в стране. И их цель, говорят предводители армянских лесбиянок и гомосексуалистов, не дать Армении вызволиться из кабалы Москвы, помешать стремлениям премьер-министра Никола Пашиняна отринуть от страны статус форпоста России на Южном Кавказе.

То есть, у противников радужных флагов торчат уши России.

Вот так, не более и не менее - скромно, абсурдно и трагикомично.

Спонсор извращений: как щупальца фонда Сороса опутали Армению

Главным организатором мероприятия является общественная платформа "Европейский форум ЛГБТ", центральный офис которой располагается в Нидерландах, в городе Амстердам. Проекты данной платформы финансируются со стороны американских и европейских фондов. На официальном сайте организации можно увидеть различные проекты, которые реализуются в последние годы за счет фондов "Открытое общество" (фонд Сороса) и "Arcus". Именно фонд "Arcus" и поддерживает "Форум ЛГБТ-христиан", а в Армении его местным партнером и организатором форума является НКО "Новое поколение", которое также финансируется из западных источников, в частности фондом Сороса, Европейской комиссией, USAID и др.

Особое направление работы фонда - это "Глобальная программа мировых религий" (христианство, ислам и иудаизм), в рамках которой осуществляется поддержка "религиозных ЛГБТ-активистов" (организаций), оспаривается "доминирование религиозного консерватизма", ведется борьба с "гомофобией и дискриминацией", основанными на религиозных убеждениях. Другими словами, "Arcus" занимается агрессивной кампанией, направленной на уничтожение религиозной этики и морали в сфере половых отношений, семьи и брака.

Организаторы форума в этом году выбрали тему - "Дерзайте, ибо я победил мир". В официальном пресс-релизе написано, что пленарными докладчиками и ведущими малых групп будут богословы, священники, церковные лидеры, опытные душепопечители, психологи, верующие из разных церквей.

Многочисленные организации, финансируемые фондом Сороса еще в 2003 году объединились в инициативу "Партнерство ради открытого общества".

Одно из основных направлений работы фонда Сороса - финансирование организаций, занимающихся защитой различных прав членов ЛГТБ-сообщества и других "извращений". Эти организации, в свою очередь, ведут свою деятельность на нескольких уровнях.

Первое - это финансирование сайтов, социальных сетей, уличных мероприятий, конференций, показов фильма. В информационном поле, по его словам, они осуществляют пропаганду ЛГБТ, пытаясь представить все это в качестве нормы в Армении, если не в настоящем, то в будущем.

В правовом поле эти организации разрабатывают и представляют правительству законопроекты, которые направлены на закрепление прав "извращенцев" во всех сферах. В частности, это касается законопроектов, связанных с предотвращением семейного насилия и дискриминации.

И предложения организаций, финансируемых Соросом, часто получают одобрение некоторых государственных органов Армении и вводятся в обращение в качестве основополагающих документах.

Содом и умора армянского ЛГБТ

Предводители армянских содомитов вопят о том, что противники западных ценностей - ну, естественно, также и премьера Никола Пашиняна, ведь он позиционирует себя как западник - политизируют все вопросы, связанные с ЛГБТ. Мол, они в распространении содомии в Армении винят Европу и США, тем самым рьяно политизируя вопрос.

Все не так.

В этом бренном мире деньги всегда платят за конкретно определенный тип и объем работ, и во всей сумбурной катавасии вокруг форума геев-христиан дело не столько в политике или намерениях, сколько в тривиальных деньгах.

Финансы на форум разноцветных христиан, любящих себе подобных, идут действительно западные, точнее, из фондов Сороса, и если бы на эти деньги в Армении открывались кружки кройки и шитья, группы дельтапланеризма или развивался бейсбол, то притянуть за уши политику было бы в принципе невозможно.

А в случае любви мужчины к мужчине или романтических лобызаний женщины женщиной, наоборот, удобно: все ставится с ног на голову, и сами организаторы форума ЛГБТ топорно политизируют вопрос, обвиняя в политизации тех, кто просто считает, что армянское общество не готово к розовым и голубым бракам.

Далее поборники геев-христиан сетуют на то, что Армянская Аполстольская Церковь выступает против подобных мероприятий, тут же уточняя при этом, что да, армянская церковь, в основном, не говорит об этой теме, молчит, у нее как будто какое-то нейтральное отношение.

Хотя не секрет, что практически все священнослужители в Армении высказывают отрицательное отношение к однополым отношениям.

Очередной выверт театра абсурда в Армении. Ведь в священных книгах христианства, да и всех аврамических религий отношение к содомии выражено прямо и недвусмысленно.

Понятно плохо скрытое раздражение Саакяна нейтралитетом армянской церкви. "Дети Сороса" стремятся обязательно спровоцировать армянскую церковь на резкие высказывания, чтобы потом иметь право биться в истерике по поводу притеснений и гонений.

Они хотят специально раздувать огонь, ведь их обуревает желание предстать униженным, оскорбленным и угнетенным. Чтобы качать права, пожаловаться Пашиняну, искать правду в западных правозащитных организациях.

И да, само определение "Форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии" грешит пароксизмом, точнее, идиотизмом. Это даже не нонсенс или неожиданный оксюморон.

Настоящий гей не может быть истинным верующим, как и истинный христианин никогда не ударится в содомию.

Также, как и настоящий западник никогда не может обвинять кого-то в защите интересов России, Китая, Свазиленда или Папуа-Новой Гвинеи - ведь указующий перст, направленный на противную сторону, на самом деле указывает на направляющего.

Такова проза жизни...

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az