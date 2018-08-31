Президент Ильхам Алиев поздравил глав Словакии и Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Словакии Андрея Киску.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Словацкой Республики - Днем Конституции. Верю, что азербайджано-словацкие связи и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов. В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие поздравления, желаю дружественному народу Словакии постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости. Сегодня братский Узбекистан, уверенно продвигаясь вперед по пути независимости, завоевывает важные достижения в области укрепления государственности, социально-экономического развития страны. Постоянно повышается авторитет Узбекистана на международной арене. Связи между нашими странами вытекают из воли наших народов, тесно связанных друг с другом общими национальными, духовными и культурными ценностями. Повышение наших развивающихся на столь прочных основах межгосударственных отношений на уровень стратегического партнерства вызывает особое удовлетворение. Верю, что расширение сферы охвата нашего вызывающего взаимный интерес сотрудничества и дальнейшее его углубление и впредь будут служить интересам наших стран и народов. Уважаемый Шавкат Миромонович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Узбекистана - постоянного спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.