Авиация ВВС Азербайджана отправилась в Турцию для участия в учениях - ФОТО

31 августа 2018 20:45

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, авиация, летный и технический состав Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились на авиабазу в городе Конья (Турция) для участия в совместных летно-тактических учениях "Сокол ТурАз - 2018", которые начнутся третьего сентября, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В совместных учениях, которые пройдут до 14 сентября, примут участие два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

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