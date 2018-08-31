Новруз Мамедов дал поручения по устранению проблем, возникающих при решении вопросов социальной направленности - ФОТО

Под председательством премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова с участием соответствующих структур состоялось очередное заседание Кабинета министров, посвященное вопросам, предусмотренным в "Рабочем плане Кабинета министров Азербайджана на 2018 год", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании обсуждались два вопроса - усовершенствование системы оплаты труда с целью повышения реальных доходов населения и формирование устойчивой системы социальных выплат на основе возмещения экономических рисков; расширение мер активного рынка труда в регионах и предложения об оперативной интеграции населения в трудовой рынок.

Обратив внимание на формирование в Азербайджане в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева модели стремительного развития, премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что в этом направлении проделана большая работа. Указав, что в результате успешной политики в нашей стране осуществляется динамичная созидательная работа, есть серьезные подвижки в обеспечении макроэкономической стабильности, улучшении благосостояния населения, а также в социальной сфере, промышленности, аграрном секторе, усовершенствовании инфраструктуры, частном секторе, премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что осуществляемая под руководством Президента Ильхама Алиева стратегия устойчивого развития имеет важное значение для наращивания экономической мощи Азербайджана.

Было подчеркнуто, что защита трудовых прав граждан Азербайджана, удовлетворение материальных, социальных потребностей работников и обеспечение достойного уровня их жизни являются одними из приоритетов социально-экономической политики, осуществляемой в нашей стране под руководством главы государства Ильхама Алиева. За последние годы осуществлены системные и целенаправленные меры по обеспечению правового равенства участников трудовых отношений, защиты их законных интересов, созданию правовых гарантий выполнения обязательств по трудовому соглашению.

По вопросам повестки дня был заслушан доклад министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

Затем состоялся широкий обмен мнениями по обоим вопросам. Были обсуждены вопросы усовершенствования системы оплаты труда с целью повышения реальных доходов населения и формирования устойчивой системы социальных выплат на основе возмещения экономических рисков.

Кроме того, с учетом предложений о расширении мер активного трудового рынка в регионах и оперативной интеграции населения в рынок труда принято решение об изучении нынешнего состояния рынка труда по регионам, составлении баланса трудовых ресурсов по каждому региону, подготовке программ территориальной занятости, расширении и координации деятельности местных координационных комитетов, оказывающих помощь занятости в регионах, организации выездных трудовых ярмарок.

Подводя итоги заседания, премьер-министр Новруз Мамедов, подчеркнул приоритетность социальной сферы для улучшения благосостояния населения страны, дал соответствующим структурам Кабинета министров поручения по своевременному устранению проблем, возникающих во время решения вопросов социальной направленности.