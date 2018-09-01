Рудольф Иванов: Удивительно чуткой к заботе о ближних Мехрибан Алиевой....

В связи с днем рождения в адрес Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой поступили многочисленные поздравления как из Азербайджана, так и из-за рубежа. Среди них было и поздравление известного российского ученого, историка и кавказоведа, профессора, ветерана Второй мировой войны, члена Союза писателей России, действительного члена Международной академии информатизации, почетного доктора Института истории Национальной Академии наук Азербайджанской Республики и Нахчыванского государственного университета Азербайджанской Республики, кавалера ордена "Достлуг", члена Союза писателей Азербайджана Рудольфа Иванова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Блестящего руководителя солнечного Азербайджана, божественную женщину Ближнего и Дальнего Востока, удивительно скромную и чуткую к заботе о ближних, красивую до неподдельного восхищения, дорогую Мехрибан ханум Алиеву сердечно поздравляю с днем рождения. Мы хорошо знаем, что с каждым годом Вы, наш ангел небесный, становитесь все моложе и красивее, а зрелость при это приумножается.

В трудный момент Вы протянули мне руку Вашей чудодейственной помощи, не ожидая просьбы и не трубя ни малейшей благодарности.

Знаете, волшебная Мехрибан ханум, если бы передо мной поставили нелегкую задачу разыскать на белом свете, хоть как-то похожую на Вас женщину, дали бы, при этом, достаточно времени и средства, я точно расписался бы в полнейшей беспомощности. В этом большом мире Вы одна и будьте же всегда такой единственной и неповторимой на нашей планете.

Огромных успехов и надежного окружения в Вашем нелегком труде, море радостей, океана любви и полнейшего благополучия в Вашей знаменитой семье имени великого Гейдара Алиевича Алиева, будьте неизменной и по форме, и по содержанию до последнего дыхания. Ноева Вам долголетия. У меня ведь рука легкая...

С любовью и восхищением,

Рудольф Николаевич Иванов".