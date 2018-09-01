Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются полноценно, очень эффективно

1 сентября начался визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в государственной резиденции "Бочаров Ручей" в городе Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Главы государств выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение посетить Россию. Всегда рад нашим встречам. Как Вы отметили, мы регулярно встречаемся. И наши встречи придают динамизм нашим отношениям. Мы также удовлетворены уровнем развития наших связей во всех сферах. Отношения развиваются полноценно, очень эффективно, активный политический диалог. Вы отметили рост товарооборота, что говорит и о позитивных тенденциях в экономиках наших стран. Также говорит о том, что существует большой потенциал экономического сотрудничества. Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы. Мы сотрудничаем в энергетической сфере, в транспортной сфере.

Конечно же, сегодня мы также обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику. Эта повестка дня достаточно обширна. И уверен, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс нашим отношениям. Еще раз благодарю за приглашение.