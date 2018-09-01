Владимир Путин: Российско-азербайджанские отношения развиваются и по политической линии, и по экономической

1 сентября начался визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в государственной резиденции "Бочаров Ручей" в городе Сочи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Главы государств выступили на встрече.

Президент России Владимир Путин сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Дорогие друзья.

Позвольте мне Вас поприветствовать сердечно в Сочи. Хотел бы отметить, что у нас встречи носят регулярный характер, и это естественно, у нас очень обширное взаимодействие. Мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической. В прошлом году рост товарооборота составил 34 процента, больше 34 процентов, а за первое полугодие этого года продукция гражданского назначения - объем продаж вырос на 20 процентов. Это вполне хороший показатель. Но, естественно, нам всегда есть о чем поговорить. И я очень рад, что Вы приняли наше приглашение и приехали сегодня в Россию. Добро пожаловать.