Закир Гасанов: Основное направление нашей деятельности - подготовка к освобождению оккупированных территорий - ФОТО

Основным направлением нашей деятельности является подготовка к освобождению оккупированных территорий. Об этом сказал в субботу на служебном совещании министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие должностные лица.

Доведя до внимания участников совещания задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед армией, министр обороны особо подчеркнул, что основным направлением мероприятий, проводимых по армейскому строительству, а также в целом нашей деятельности, является подготовка к освобождению оккупированных территорий.

Проанализировав проводимую в войсках интенсивную боевую подготовку, повседневную деятельность и организацию боевой работы, всестороннее обеспечение служебной и боевой деятельности, планирование мероприятий по оперативной подготовке, а также текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск, министр обороны дал соответствующие указания.

В то же время генерал-полковник определил задачи в связи с организацией и проведением учений различного уровня, а также других предусмотренных планом важных мероприятий, в том числе подготовкой личного состава, материально-технических средств, в особенности постов и позиций, расположенных в горной местности, к зиме.

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