Министр иностранных дел Японии совершит визит в Азербайджан

5-6 сентября министр иностранных дел Японии Таро Коно совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом стало известно на состоявшейся 31 августа в Министерстве иностранных дел Японии пресс-конференции.

Директор департамента Центральной Азии и Кавказа Европейского бюро Министерства иностранных дел Японии Микито Томияма сказал, что 2 сентября ожидается визит Таро Коно на Южный Кавказ, а затем в Германию. Он отметил, что министр вначале совершит визит в Ереван и Тбилиси, а 5 сентября в Баку. Это первый визит министра иностранных Японии в Армению и Грузию, а в Азербайджан второй после состоявшегося в 1999 году визита.

Цель визита в регион заключается в расширении сотрудничества этих стран с Японией. Япония заинтересована в устойчивой стабильности, развитии демократии и экономики в этих странах.

Отметив растущий интерес европейских стран к региону Южного Кавказа, М.Томияма напомнил о состоявшихся на прошлой неделе визите Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и в середине месяца Президента Италии Серджо Маттареллы.

Назвав Азербайджан примером для стран региона, директор подчеркнул, что эта страна богата энергоресурсами и химической продукцией, отметил возможность использования Японией в будущем этих энергетических ресурсов.

Подчеркнув, что Япония придает важное значение сотрудничеству с сильнейшим государством региона Азербайджаном, М.Томияма сказал, что министр проведет в Баку ряд встреч высокого уровня. На этих встречах будут обсуждены современное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Он отметил, что в ходе визита деятельность японских компаний в Азербайджане также будет в центре внимания. Потому что эти компании играют важную роль в развитии связей между двумя странами.