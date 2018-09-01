Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на то, что усилия России в деле урегулирования карабахского конфликта будут продолжены

1 сентября после завершения церемонии подписания документов Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступили с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Владимир Владимирович.

Уважаемые дамы и господа.

В первую очередь, Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить Россию, за гостеприимство, теплый прием.

Как Вы отметили, наши встречи носят регулярный характер. Мы встречались за последние три месяца 3 раза, это - третья встреча: в июне в Москве накануне чемпионата мира по футболу, в августе в Казахстане и сегодня в Сочи. Хотел бы использовать возможность еще раз поздравить Россию с успешным проведением глобального международного события, и российскую сборную - с блестящим выступлением на чемпионате мира.

Регулярные контакты между главами государств наших стран придают динамизм нашим отношениям, отношениям, которые основаны на очень прочной базе. Отношения между Россией и Азербайджаном - это отношения стратегических партнеров. Они охватывают все сферы нашей жизни, и сегодня во время моего визита мы очень подробно обсудили многие аспекты наших двусторонних отношений, международную проблематику. Владимир Владимирович очень подробно об этом сегодня сказал.

Хотел бы отметить, что среди вопросов, которые мы обсуждали, важное место занимают вопросы региональной безопасности, в первую очередь, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который длится очень долго и который привел к большим страданиям для азербайджанского народа. Долгие годы международно признанные территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренними переселенцами в результате этого конфликта. Скорейшее урегулирование конфликта позволит нашим гражданам вернуться на свои исторические земли, а также принесет мир, стабильность и сотрудничество в наш регион.

Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта, играет важную роль в деле урегулирования. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнером и другом, и мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены.

Мы подробно остановились на экономической проблематике и с удовлетворением отмечаем рост товарооборота, большие перспективы на будущее. То, что сегодня было обсуждено и согласовано, а именно дорожные карты по разным направлениям экономического сотрудничества, позволит еще больше увеличить товарооборот между нашими странами, который и так отличается большим динамизмом. И в этом году, несмотря на бурный рост в прошлом году, товарооборот тоже вырос. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы. То есть это уже само по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами.

Очень много инвестиционных проектов, о которых Владимир Владимирович сказал, осуществляются и имеют перспективу на будущее. В целом, в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями.

Конечно, немаловажную роль в этом играют транспортные проекты. Россия и Азербайджан - соседи, нас объединяют и железные дороги, и автомобильные дороги, и воздушное сообщение очень активное - и пассажирское, и грузовое. И мы подробно обсуждали дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей. Владимир Владимирович отметил важность реализации проекта "Север-Юг". Азербайджан со своей стороны на территории Азербайджана осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в этом направлении, и в этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Сегодня подписаны важные документы в сфере сотрудничества в нефтегазовой сфере. Это традиционная сфера нашего сотрудничества. Есть очень хороший потенциал, перспективы. Владимир Владимирович отметил активное участие российских банков в осуществлении многих важных транспортных, инфраструктурных, промышленных проектов в Азербайджане. Мы это очень приветствуем.

Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки.

Особое место в нашей дискуссии заняло сотрудничество в гуманитарной сфере. В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, русскому языку, всему тому, что объединяет наши народы и объединяло на протяжении веков. В Азербайджане действует более 340 школ с обучением на русском языке, существуют два филиала ведущих российских университетов. Мы сегодня обсуждали дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере образования, в сфере культуры, и документы, которые были подписаны, в том числе и в сфере спорта, будут еще больше сближать наши страны и народы.

Иными словами, отношения между нашими странами полноценные партнерские, дружественные, добрососедские. Такими, какими они должны быть между добрыми друзьями и соседями.

Я еще раз хочу выразить благодарность, Владимир Владимирович, за приглашение, за состоявшийся обмен мнениями и хотел бы, в свою очередь, пригласить Вас совершить визит в Азербайджан в любое удобное для Вас время. Спасибо.