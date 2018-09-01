Президент Ильхам Алиев: Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает $5 млрд и имеет тенденцию к росту

Продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным с заявлением для прессы, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

"Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки", - сказал Президент Азербайджана.