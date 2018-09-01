Владимир Путин: Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию карабахского конфликта

Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Президент России Владимир Путин сказал, в частности, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

"Мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта", - сказал Президент России.