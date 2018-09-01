Владимир Путин: Сегодняшние переговоры придадут импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей

Сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей.

Об этом, в частности, Президент России Владимир Путин сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

"Только что завершились переговоры, которые прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подчеркну, что Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга. Убежден, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей", - сказал Владимир Путин.

По словам Президента России, именно на это нацелены подписанное с Президентом Азербайджана совместное заявление, а также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений.

"Прежде всего отмечу план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые дорожные карты по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов", - сказал Владимир Путин.