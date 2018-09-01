Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Россия стараются еще более усилить сотрудничество

Азербайджан и Россия совместными усилиями и мерами стараются еще более усилить сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью телеканалу "TRT World" сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос об отношениях Азербайджана с Россией и Германией, а также повышенном интересе к региону, Гаджиев сказал, что Азербайджан выступает за налаживание равноправных и нормальных отношений со всеми партнерами и дружественными государствами. В связи с этим Гаджиев отметил, что Азербайджан и Россия являются соседними государствами, и между двумя странами царят традиционно дружественные связи.

Отметив, что Азербайджан тесно сотрудничает с партнерами из Европейского союза (ЕС), представитель МИД сказал, что сотрудничество с ЕС, странами-членами организации, в том числе и с Германией стоит на повестке дня.

Комментируя вопрос разрешения нагорно-карабахского конфликта, а также посредническую миссию, Хикмет Гаджиев добавил, что Южный Кавказ страдает от оккупации Арменией азербайджанских территорий, а незаконное присутствие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана представляет серьезную угрозу обеспечению мира и безопасности в регионе.

Глава пресс-службы напомнил, что карта по разрешению конфликта ясна и основывается на нормы и принципы международного права, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Гаджиев довел до сведения важность активизации усилий странами-сопредседателями для выполнения требований резолюций СБ ООН.

"Ожидания Азербайджана заключаются в том, что наряду с сопредседателями, все страны, участвующие в Минской группе, должны поддерживать осуществление резолюций СБ ООН", - отметил Гаджиев, комментируя роль Германии в разрешении конфликта.

Коснувшись сути резолюций СБ ООН, Гаджиев напомнил, что они требуют полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

"Азербайджанский народ более 25 лет страдает от данного конфликта, Азербайджан поддерживает решение конфликта путем интенсивных и субстантивных переговоров", - сказал представитель МИД Азербайджана.