Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия обсудили создание новых транспортных возможностей

Азербайджан и Россия обсудили дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для стран, а также для соседей.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в субботу в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

"В целом, в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями. Конечно, немаловажную роль в этом играют транспортные проекты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Россия и Азербайджан - соседи, страны объединяют и железные дороги, и автомобильные дороги, и воздушное сообщение очень активное - и пассажирское, и грузовое.

"И мы подробно обсуждали дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей. Владимир Владимирович отметил важность реализации проекта "Север-Юг". Азербайджан со своей стороны на территории Азербайджана осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в этом направлении, и в этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест", - добавил Президент Ильхам Алиев.