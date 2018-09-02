Азербайджан как единственный союзник и партнер России на Кавказе. Послесловие к визиту Президента Ильхама Алиева в Сочи

1 сентября состоялся официальный визит Президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в Россию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин принимал высокого гостя в государственной резиденции "Бочаров Ручей" в городе Сочи.

По итогам переговоров был подписан ряд важных двусторонних документов в различных сферах сотрудничества.

"Убежден, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей, - заявил после проведенных переговоров Владимир Путин. - Именно на это нацелено подписанное с Президентом Азербайджана Совместное заявление, а также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений".

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, обсужденные и согласованные в Сочи вопросы, дорожные карты по разным направлениям экономического сотрудничества позволят еще больше увеличить товарооборот между нашими странами, который и так отличается большим динамизмом. Азербайджанский лидер обратил внимание на тот факт, что Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы.

"Очень много инвестиционных проектов, о которых Владимир Владимирович сказал, осуществляются и имеют перспективу на будущее. В целом, в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил немаловажную роль в этом процессе транспортных проектов. На встрече в Сочи обсуждались дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей, сказал Президент Ильхам Алиев.

Конечно же, среди обсужденных в Сочи вопросов были и вопросы региональной безопасности, в первую очередь, урегулирования карабахского конфликта. В заявлении для прессы после церемонии подписания двусторонних документов Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал журналистов о сути армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и его последствиях, подчеркнув, что скорейшее урегулирование конфликта принесет мир, стабильность и сотрудничество в наш регион.

"Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием конфликта, играет важную роль в деле урегулирования. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнером и другом, и мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены", - заявил Президент Ильхам Алиев.

В свою очередь Президент Владимир Путин заверил, что в качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта.

В своем заявлении после переговоров глава РФ уделил особое внимание успешному экономическому сотрудничеству между нашими странами и его перспективам. По словам Владимирца Путина, российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действуют около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более 450 миллионов долларов.

В Азербайджане успешно работают такие российские энергокомпании, как "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", энергосистемы двух стран функционируют в интегрированном режиме, углубляется кооперация в промышленной сфере.

По словам Владимира Путина, на встрече с Президентом Азербайджана обсуждались, например, успешная наладка выпусков лицензионных грузовиков КАМАЗ и их сервисного обслуживания на Гянджинском автомобильном заводе, вложение "Р-Фарм" 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. Кроме того, "Газпромбанк" участвует в развитии Сумгайытского химико-промышленного парка, российские инвестиции тут составляют 750 миллионов долларов.

"Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание Международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западно-европейские рынки с азиатскими производителями. Это позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяженность этой артерии составит более 7 тысяч километров. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. При этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана. Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур", - сказал Президент РФ.

Важность расширения транзитных возможностей наших стран подчеркнул и Президент Ильхам Алиев. По его словам, в этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору Север-Юг транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку проект расширяется, он носит глобальный характер и в дальнейшем охватит и другие страны и континенты.

Обсуждалось в Сочи и очень актуальное на сегодня военно-техническое сотрудничество между нашими странами. По словам азербайджанского лидера, по подписанным контрактам Азербайджаном закуплено в России вооружений на около 5 миллиардов долларов. Причем, это сотрудничество "имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки".

Широко развиваются связи двух стран также в гуманитарной сфере, сферах культуры, образования. И, конечно, взаимодействие в этих сферах тоже было предметом обсуждений. Президент Ильхам Алиев особо обратил внимание на бережное отношение в Азербайджане к русской культуре, русскому языку, всему тому, что объединяет наши народы и объединяло на протяжении веков.

"В Азербайджане действует более 340 школ с обучением на русском языке, существуют два филиала ведущих российских университетов. Мы сегодня обсуждали дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере образования, в сфере культуры, и документы, которые были подписаны, в том числе и в сфере спорта, будут еще больше сближать наши страны и народы.

Иными словами, отношения между нашими странами полноценные партнерские, дружественные, добрососедские. Такими, какими они должны быть между добрыми друзьями и соседями", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Отметим, что подтверждением слов двух Президентов могут послужить подписанные в Сочи документы. Достаточно взглянуть на их список, чтобы в этом убедиться. Например, Соглашение между "Роснефтью" и ГНКАР о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гашадаш" и северной части мелководья Абшеронского полуострова, расположенной на азербайджанском участке дна Каспийского моря; Соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей "ГАЗ" в Азербайджане; Соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО "Газпромбанк" и "Росэкспортный центр" и ГНКАР в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из Российской Федерации; Программа сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации на период до 2024 года. Подписаны соглашения между правительствами АР и РФ о сотрудничестве в области туризма, спорта, цифровых транспортных систем, промышленности и так далее.

Следует подчеркнуть и стратегическую роль Азербайджана, неизменно обуславливающую его членство практически во всех форматах регионального сотрудничества с участием России. Еще в прошлом году в Астане на форуме "Евразийская неделя" было объявлено о вступлении в завершающую стадию переговоров ЕАЭС и Ирана о создании зоны свободной торговли, а в мае этого года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран достигли временного соглашения по этому вопросу. Для Ирана и России, создание зоны свободной торговли является приоритетной задачей, особенно в условиях "удушающих санкций" США. В этой связи, Азербайджан занимает выигрышную географическую позицию, так как именно через его границы проходит самый короткий сухопутный путь из России в Иран. Таким образом отчетливо вырисовывается треугольник Россия-Азербайджан-Иран, где ключевая роль Азербайджана в сфере логистики, транзита и грузоперевозок вполне очевидна. В случае вовлечения в эту систему и Турции, заинтересованность которой в расширении связей с ЕАЭС в последнее время только растет, Азербайджан, как стратегический партнер России и Турции, по праву претендует на роль посредника, уже в другом треугольнике Россия-Азербайджан-Турция. А в случае заключения Анкарой и Тегераном соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, Азербайджану также уготована ключевая роль в отношениях России с этими государствами, поэтому Баку и Москва, как говорится, "обречены" на дальнейшее сближение.

В какой-то степени способствует укреплению этой тенденции явное тяготение Армении к развитию отношений с ЕС и НАТО. Ереван таким образом пытается, по меньшей мере, надавить на Москву в связи с ее позицией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. РФ, вопреки курсу эскалации РА, выступает за мир и стабильность в регионе, о чем свидетельствует так называемый "план Лаврова".

Кроме того, на фоне многолетних попыток Вашингтона закрепиться в регионах Средней Азии и Южного Кавказа, Азербайджан проводит крайне осмотрительную политику в отношениях с США и НАТО, в целях сохранении стабильности и мира.

Таким образом, не вызывает сомнений, что всестороннее сотрудничество между Россией и Азербайджаном и впредь будет расти и развиваться, и сочинская встреча, как подчеркнули оба Президента - придаст ему новый импульс.

Р.Рахибоглу