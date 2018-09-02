Визит Президента Ильхама Алиева в Сочи в центре внимания российской прессы

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию находится в центре внимания ведущих СМИ этой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главные федеральные телеканалы и ведущие издания России высоко оценили итоги визита лидера Азербайджана в соседнюю страну.

"Российская газета" пишет, что по итогам встречи президентов в Сочи были подписаны очень важные межправительственные, межведомственные документы. Газета, ссылаясь на высказывание Владимира Путина, пишет: "Экономические связи стран развиваются весьма активно. Товарооборот в прошлом году увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2 миллиардов долларов. Утвержденные по итогам переговоров 5 "дорожных карт" по разным направлениям экономического сотрудничества позволят еще больше увеличить товарооборот, который и так отличается динамизмом".

"Российская газета" пишет, что лидеры России и Азербайджана придали особое значение сотрудничеству в области транспортной инфраструктуры. Президенты назвали коридор "Север-Юг" одним из наиболее перспективных проектов. Этот коридор, который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу.

Газета, цитируя выступление Президента Ильхама Алиева, пишет: "Азербайджан, со своей стороны, на территории Азербайджана осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в этом направлении. В этом году по транспортному коридору "Север-Юг" транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало. Этот масштабный, глобальный проект будет охватывать страны и континенты, тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, откроются тысячи новых рабочих мест".

"Российская газета" также отвела место обсуждениям президентов относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Газета привела цитату из выступления Президента Владимира Путина о том, что его страна окажет все возможное содействие решению конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также российским читателям представлены мнения Президента Азербайджана о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Президент Азербайджана сказал: "Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки".

Повествуя о подписанных в Сочи документах между Азербайджаном и Россией, газета "Коммерсант" пишет, что подписан Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров авиатранспортом. Газета пишет: "Кроме того, Россия и Азербайджан намерены заняться совместным изучением нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" и северной части мелководья Абшеронского полуострова на азербайджанском участке дна Каспийского моря. Газета "Коммерсант" отмечает, что подписан контракт между "Роснефтью" и SOCAR, помимо этого о сотрудничестве договорились ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш".

В заключение Президент Ильхам Алиев пригласил российского коллегу совершить визит в Азербайджан.