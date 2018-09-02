Айдын Гулиев: Модель азербайджано-российской дружбы и сотрудничества превращается в более надежную гарантию для регионального мира

Модель азербайджано-российской дружбы и сотрудничества превращается в более надежную гарантию для регионального мира. Об этом, как передает Day.Az, в воскресенье сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хебер" ("Bakı xəbər") Айдын Гулиев.

Он отметил, что очередной визит Президента Ильхама Алиева в Россию, подписанные в рамках этого визита различные документы, примечательны с точки зрения обогащения сотрудничества двух стран.

"Стратегическое партнерство наших стран и до этого было богатым и образцовым в контексте двустороннего стратегического партнерства в регионе. Однако очередные многочисленные соглашения Президента Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи после этого дадут основание говорить о еще более многостороннем сотрудничестве", - сказал эксперт.

Гулиев отметил, что подписанные новые соглашения, охватывая экономическую, социальную, торговую, транспортную, инфраструктурную, банковскую, машиностроительную и другие сферы, сообщают об очень больших перспективах деятельности.

"Чтобы увидеть какая огромная работа ждет две страны, достаточно перечислить названия этих документов. Реализация этих соглашений поднимет сотрудничество двух стран на уровень, не имеющий аналога в СНГ и в некоторых случаях даже превышающий отношения стратегических союзников. Действительно была нарисована карта эффективного сотрудничества на несколько десятилетий. Достигнутые договоренности значимы с еще одной точки зрения. Так, новый уровень восходящих отношений между главами азербайджанского и российского государств станет еще одним примером для демонстрации того, что модель личных отношений в пространстве СНГ стоит над любой проблемой", - сказал Айдын Гулиев.

Главный редактор добавил, что модель азербайджано-российской дружбы и сотрудничества превращается в более надежную гарантию для регионального мира.

"Сейчас азербайджано-российский тандем с еще более прочными основами становится одним из основных векторов безопасности на Кавказе и во всем пространстве СНГ", - сказал он.

Отметим, что в субботу в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию между двумя странами были подписаны 15 документов о сотрудничестве в различных областях.