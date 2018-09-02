Хикмет Бабаоглу: Встречи лидеров Азербайджана и России придают особый динамизм отношениям между нашими государствами

Российско-азербайджанские отношения всегда актуальное значение. В настоящее время в нашем регионе, куда входит и Российская Федерация, в широком смысле происходят важные исторические события. Встречи на таком этапе президентов соседних, дружественных стран, являющихся стратегическими союзниками, важны с точки зрения формирования как новых экономических, так и новых политико-гуманитарных условий. Отметим, что регулярные контакты между президентами России и Азербайджана придают особый динамизм межгосударственным отношениям. Российско-азербайджанские отношения имеют значимость не только в контексте двусторонних отношений, но и в целом являются отношениями, которые должны рассматриваться в перспективе всего региона.

Об этом, как передает Day.Az, в интервью АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу. Он отметил, что Россия является нашим соседом, историческим партнером и другом. Россия принимает активное участие в процессе урегулирования главной проблемы Азербайджана - нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является приоритетом в российско-азербайджанских отношениях. В Сочи состоялись обсуждения между главами государств в связи с решением этой проблемы.

Депутат сказал, что если посмотреть на сочинскую встречу глав государств в более широком контексте, то мы увидим, что российско-азербайджанские отношения также значимы в трехстороннем и четырехстороннем формате. Кроме того, коснувшись экономических связей между Россией и Азербайджаном, Х.Бабаоглу сказал: "Подписанные в Сочи документы об экономическом сотрудничестве будут способствовать дальнейшему росту товарооборота между нашими странами. В настоящее время Россия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Обе страны взаимно инвестируют друг в друга. Как отметил Президент Азербайджана в заявлении для печати, Россия является партнером номер 1 по импорту для Азербайджана и на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяного сектора. То есть, это само по себе говорит о масштабе и значении сотрудничества между нашими странами. Существует большой потенциал для расширения экономических связей между Азербайджаном и Россией".

Как отмечалось на сочинской встрече, совместные транспортные проекты России и Азербайджана охватят многие страны. Тем самым увеличатся транзитные возможности наших стран, откроются тысячи новых рабочих мест. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в этом году по транспортному коридору "Север-Юг" транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом.

Хикмет Бабаоглу подчеркнул, что на фоне высказанных мнений стоит лишь один момент: Россию и Азербайджан связывают крепкие традиции дружбы и сотрудничества.