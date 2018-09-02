Эльчин Мирзабейли: Официальный визит Президента Азербайджана в Россию имеет историческое значение для региона в целом

Содержательная программа визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию 1 сентября, широкий спектр вопросов, обсуждавшихся на встречах президентов Азербайджана и России свидетельствуют о начале нового и более динамичного этапа развития отношений между двумя государствами.

Заявления президентов Азербайджана и России для печати также являются показателем того, что главы обоих государств намерены развивать отношения, расширять сотрудничество во всех направлениях жизни страны.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что официальный визит Президента Ильхама Алиева также представляет исключительное значение с точки зрения повышения уровня доверия в отношениях между двумя странами, их развития на взаимовыгодной основе.

Один из факторов, обусловивших успешный результат визита Президента Азербайджана, несомненно, заключается в том, что подписанные между двумя странами документы охватывают все направления взаимного сотрудничества.

Политический эксперт подчеркнул, что в этой связи можно особо отметить подписанные между правительствами Российской Федерации и Азербайджанской Республики Программу сотрудничества до 2024 года и План действий - "Дорожную карту" по развитию основных направлений российско-азербайджанского сотрудничества. Оба документа свидетельствуют о том, что азербайджано-российское сотрудничество будет продолжаться на концептуальной платформе, в последовательной, отвечающей интересам государств, что азербайджано-российские отношения переходят в совершенно новую плоскость более тесного сотрудничества.

"Азербайджан и Россия являются странами, обладающими богатыми энергетическими ресурсами. Поэтому, естественно, должны быть приняты документы, подписанные в связи с развитием сотрудничества в энергетическом секторе. Кроме того, важно обратить внимание на направления подписанных между Азербайджаном и Россией документов, представляющие большое стратегическое значение для обеих стран", - сказал Эльчин Мирзабейли.

Эксперт подчеркнул, что Президент Азербайджана утвердил дорожные карты, связанные с диверсификацией национальной экономики, развитием ненефтяного сектора, в нашей стране проводятся широкомасштабные реформы в этом направлении. Развитие ненефтяного сектора представляет важное значение не только для Азербайджана, но и России. Если подходить с этой точки зрения, то можем сказать, что в числе подписанных документов исключительное значение для развития ненефтяного сеткора обеих стран представляют "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации об укреплении сотрудничества в области промышленности", "Меморандум между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем", "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации об укреплении сотрудничества в области промышленности", "Дорожная карта" по реализации мероприятий в рамках Меморандума о взаимопонимании между Акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики". Промышленность, транспортный сектор, туризм составляют основу неэнергетического сектора. Одновременно выгодное геостратегическое положение Азербайджана, его размещение на стыке транспортных коридоров, создают условия для более эффективного использования обеими странами данных ресурсов и возможностей. А это, в свою очередь, означает открытие новых рабочих мест, повышение уровня жизни граждан.

Нынешний визит Президента Азербайджанской Республики также придаст серьезный импульс процессу освобождения признанных международным сообществом наших территорий от оккупации. Ни для кого не секрет, что России, как постоянному члену Совета Безопасности ООН, сопредседателю Минской группы ОБСЕ, принадлежит важная роль в этом процессе. Президент России Владимир Путин в своих заявлениях отметил, что его страна продолжит оказание всей возможной помощи мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подчеркнул возрастающее значение Азербайджана, защиту устойчивой стабильности и обеспечение безопасности в регионе, что свидетельствует о том, что официальная Москва существенно повысит активность в данном направлении.

А главное, визит Президента Азербайджана в Россию и достигнутые результаты имеют историческое значение не только для двух стран, но и региона в целом.