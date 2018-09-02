Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан - ФОТО
2 сентября 2018 21:25 524
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в VI Cаммите тюркоязычных государств, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева встречали первый заместитель премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и губернатор Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!