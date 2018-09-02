Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан - ФОТО

2 сентября 2018 21:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Кыргызскую Республику для участия в VI Cаммите тюркоязычных государств, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В Международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева встречали первый заместитель премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбек Боронов и губернатор Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

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