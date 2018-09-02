В Германии расисты напали на азербайджанских студентов

2 сентября 2018 19:42

Трое азербайджанских студентов подверглись нападению в Ростоке на северо-востоке Германии в субботу, 1 сентября. Об этом сообщила местная полиция 2 сентября, передает DW.

Трое молодых людей в возрасте от 23 до 28 лет стояли в субботу вечером на остановке пригородного поезда. К ним подошли мужчина и женщина средних лет  и начали оскорблять их, выкрикивая ксенофобские лозунги. Затем мужчина ударил одного из студентов короткой дубинкой, и пара покинула место преступления на подошедшем поезде.

Полиция Ростока начала расследование и ищет свидетелей случившегося.

Тем временем в восточногерманском городе Хемнице несколько дней проходят протесты правых радикалов, начавшиеся 27 августа после убийства 35-летнего немца, предположительно, совершенного двумя мигрантами из Ирака и Сирии.

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