Азербайджан и Турция начали крупные совместные учения
3 сентября 2018 08:08 277
Организемые совместно командующими ВВС Турции и Азербайджана военные учения "Сокол ТурАз - 2018" стартуют сегодня, сообщают турецкие СМИ.
Боевые воздушные силы двух стран примут участие в учениях, которые стартуют сегодня на 3-й Главной реактивной базе в Конье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Целью этих учений является внесение вклада в военное сотрудничество между странами путем развития функциональной совместимости в летной подготовке. Было сообщено, что будут задействованы боевые воздушные элементы от ВВС Турции и ВВС Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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