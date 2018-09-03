Роберт Кочарян уезжает из Армении

Итак, экс-президент Роберт Кочарян на несколько дней уезжает из Армении.

Об этом сказал руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян, подчеркнувь, что Кочарян об этом проинформировал орган, осуществляющий расследование.

По мнению ряда армянских экспертов, таким образом Кочарян неприкрыто показывает, что получил обратно у Москвы свою "неприкосновенность" и свободен даже в вопросе своего передвижения, даже если и является обвиняемым.

С другой стороны, тема отъезда Роберта Кочаряна вызовет объективное недовольство армянского общества - создав некоторую напряженность в политическом поле.

Но, как пишут армянские СМИ, у Роберта Кочаряна никогда не было сознания ответственности перед армянским обществом даже в период своего президентства, и не нужно ожидать, что его поведение приобретет компонент социальной ответственности сейчас.

Сегодня Роберт Кочарян руководствуется исключительно инстинктом самосохранения, и ему плевать и на политические закономерности, и на общественное мнение в Армении.

Сознание ответственности присуще государственным деятелям, а Роберт Кочарян - символ бандократии, для которой власть есть средство для грабежа и обогащения. В подобном случае институт политической ответственности не действует, а в случае, если оказываются пойманными, Кочарян и остальные ведут себя по логике "паханов" криминального мира, "сухим отказом" защищают свою "правду", которая не имеет отношения к государственной, политической повестке.

И еще один момент. После заседания Апелляционного суда, когда Роберт Кочарян был отпущен на свободу, начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян намекнул, что если Кочарян попытается покинуть страну, то это будет считаться попыткой воспрепятствовать расследованию - со всеми вытекающими из этого последствиями. Теперь в Армении ждут, намерена ли следственная служба пресечь отъезд Кочаряна, или же он уедет за границу, и только потом уполномоченные органы начнут "героически" бороться за его возвращение?

Сабухи Иманов